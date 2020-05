Streljanje v Novi Gorici: policisti našli poškodovano vozilo, orožje in eno vpleteno osebo

Novogoriški policisti so v zvezi s torkovim varnostnim dogodkom na Goriškem posredovali dodatne informacije.

In sicer so včeraj, 27. maja pozno zvečer, na območju Policijske uprave (PU) Nova Gorica našli poškodovano osebno vozilo znamke Citroen C1. Prav tako so našli tudi orožje (kratkocevno orožje) in izsledili eno od udeleženih oseb.

Intenzivna kriminalistična preiskava dogodka še vedno poteka, novogoriški kriminalisti pa zbirajo dodatna obvestila in izvajajo druge preiskovalne

aktivnosti v smeri sumov kaznivih dejanj: sum storitve kaznivega dejanja poskusa uboja in sum storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva. "O vseh dosedanjih zbranih ugotovitvah je obveščeno pristojno državno tožilstvo. Hkrati se vsem občanom zahvaljujemo tako za pomoč pri najdbi omenjenega osebnega vozila kot tudi za druge koristne informacije pri preiskavi vseh okoliščin streljanja na

Goriškem," je sporočil predstavnik za odnose z javnostmi PU Nova Gorica Dean Božnik.