Preiskava pokazala: najprej se je sprl z mamo, nato nadaljeval s strelskim pohodom

Vseh pet ljudi je umrlo zaradi hudih strelnih ran, je pokazala preiskava. V povezavi z njihovo smrtjo policija ne išče drugih oseb, so pa toksikološke preiskave žrtev še vedno v teku. V streljanju, ki je trajalo 12 minut, je umrla Davisonova mama Maxine Davison. Preiskava kaže, da se je z njo sprl in jo nato ustrelil v glavo. Družinsko nasilje pa se je preselilo tudi na ulico in pod njegovimi streli sta umrla še 43-letni Lee Martyn in njegova triletna hči Sophie. Oče in hči sta, nič hudega sluteč, na ulici sprehajala psa. Zaradi Davisonovega besa sta umrla tudi Stephen Washington in Kate Shepherd.