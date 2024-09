Streljanje v Slovenj Gradcu: moški po sporu ustrelil žensko

Na PU Celje so za 24ur.com potrdili, da so bili v popoldanskih urah obveščeni o streljanju v Slovenj Gradcu. Kot so pojasnili, je umrla ena oseba, še ena pa je huje poškodovana.

Po prvih ugotovitvah je po sporu moški ustrelil žensko, nato pa še sebe. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju, hudo poškodovano žensko pa so reševalci prepeljali v SB Slovenj Gradec. Trenutno je v kritičnem stanju.

Ogled kraja dejanja, ki sta se ga udeležili preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka, še poteka. Več podatkov bodo policisti sporočili v sredo.