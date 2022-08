Streljanje v Zrćah: Ena oseba je umrla, policisti zaslišujejo osumljenca

Policiste in reševalce so poklicali očividci, ki so v vmesnem času ranjenega tudi oživljali, poročajo hrvaški mediji. Incident naj bi se zgodil pred nočnim klubom Noa, kjer so bili zbrani domačini in tuji turisti. Zakaj je do streljanja prišlo, še ni znano, naj pa bi bila v strelski obračun vpletena državljan Črne gore in državljan Srbije, poroča časnik Zadarski.hr. Srb naj bi s strelnim orožjem ranil Črnogorca, ki je zaradi hudih poškodb na poti v bolnišnico umrl.

Na kraju dogodka policisti opravljajo ogled in kriminalistično preiskavo. Policijski načelnik občine Kolan Šime Gligora je dejal, da dodatnih informacij še nimajo. "Z dogodkom sem seznanjen, a trenutno ne morem komentirati ostalih okoliščin," je dejal.

Eden izmed lastnikov kluba Noa Zlatko Balaško pravi, da do sedaj sploh ni vedel za streljanje. Loreta Bačić, predstavnica za odnose z javnostmi plaže Zrće je za streljanje prav tako izvedela kasneje. "Za dogodek smo izvedeli šele iz medijev" je dejala in dodala, da se incident "ni zgodil na njihovi strani plaže".