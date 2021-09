Strelski obračun v BTC-ju: pridržali dve osebi

V bližini tržnice v ljubljanskem BTC se je pretekli petek zgodil strelski obračun, v katerem so bile poškodovane tri osebe, od tega dve s strelnim orožjem, ena pa zaradi udarca s predmetom. Neznani storilci so nato zbežali s kraja dogodka.

V okviru intenzivne kriminalistične preiskave kaznivega dejanja zoper življenje in telo je bila odvzeta prostost trem osebam. Vse so bile privedene k preiskovalnemu sodniku. Ena oseba je bila po zaslišanju izpuščena, 28- in 37-letniku pa so odredili sodno pridržanje.

Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.