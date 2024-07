Strelski pohod v domu upokojencev na Hrvaškem, pet mrtvih

Do streljanja je prišlo malo po 10. uri v domu za starejše in obnemogle osebe v Mažuranićevi ulici v Daruvarju, ki leži v Bjelovarsko-bilogorski županiji, piše lokalni mojportal.hr. Po njihovih neuradnih informacijah je moški stopil v dom in začel streljati naokrog. "Pet ljudi je umrlo na kraju dogodka, nekaterim še nudijo zdravniško pomoč," dodajajo.

Kot so zapisali, je bilo ranjenih še pet ljudi, ki so jih prepeljali v bolnišnici v Pakracu in Virovitici, resnost njihovih poškodb pa še ni znana.