Sum korupcije pri pisnih izpitih za vozniško dovoljenje: policija bo predstavila podrobnosti

Policisti Policijske postaje Ljubljana Center so v sodelovanju s kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana 7. januarja letos pričeli z izvajanjem več hišnih in osebnih preiskav v zvezi s sumom korupcijskih kaznivih dejanj, ki so se izvajala pri opravljanju pisnih izpitov za vozniško dovoljenje na območju Ljubljane, so včeraj sporočili s PU Ljubljana.

Več podrobnosti bodo sporočili na današnji novinarski konferenci ob 11. uri, ki jo bomo prenašali v živo na naši spletni strani.