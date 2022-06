Sum posilstva v domu upokojencev, moškega premestili znotraj doma

Iz Doma upokojencev Postojna so v četrtek sporočili, da so k zadevi pristopili "resno in z vso odgovornostjo", o sumih pa da so obvestili tudi Policijo, ki preverja okoliščine. "Pogovorili smo se z obema stanovalcema in svojci in našli rešitev za takojšnjo premestitev znotraj doma," je v odzivu na dogajanje zapisala direktorica doma Alenka Curk.

Predlog za premestitev stanovalca je podala tudi komisija za sprejem, odpust in premestitev v tem domu, pri iskanju druge nastanitve pa so se obrnili še na pristojni Center za socialno delo.

"Soglasna spolnost v domovih starejših občanov seveda ni tabu in vanjo ne posegamo. V izjemnih primerih vprašljivega soglasja oziroma privolitve pa moramo in želimo storiti vse potrebno za zaščito naših stanovalcev in tako smo tudi ravnali," je še zapisala direktorica.

Upokojenec naj bi po poročanju medijev za prvo dejanje prejel ustni opomin, za drugo pa pisnega. Sum kaznivega dejanja posilstva preiskuje tudi Policija. Po zaključeni preiskavi osumljenca čaka kazenska ovadba, več informacij pa sledi v prihodnje, so še sporočili s PU Koper.