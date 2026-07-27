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Črna kronika

Sumljiva smrt 76-letnika: preiskovalni sodnik odredil obdukcijo

Laško, 27. 07. 2026 19.14 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Tina Švajger
Sumljiva smrt v Lašekm

Na območju Laškega policisti preiskujejo sumljivo smrt 76-letnega moškega. Potem ko so ga prijavili kot pogrešanega, sta ga v hiši, v kateri je živel, v soboto našla policista. Kaže, da bi lahko umrl nasilne smrti. Več bo znano, ko bodo znani rezultati sodne obdukcije.

Na policijsko postajo v Laškem je v soboto dopoldne prišla ženska in prijavila, da pogreša 76-letnega nekdanjega partnerja. Na naslov, kjer je živel sam, sta odšla policista in moškega našla mrtvega.

Okoliščine kažejo, da bi lahko umrl nasilne smrti. Kje točno so našli moškega, še ni znano, je pa celotno območje domačije še vedno ograjeno s policijskim trakom.

Tudi policija je še vedno na kraju, v teku je intenzivna kriminalistična preiskava. Medtem je informacija o sumljivi smrti njihovega sokrajana pretresla tudi Laščane.

Preiskovalni sodnik je za pokojnega odredil sodno obdukcijo, rezultati, kot tudi najverjetneje okoliščine smrti, pa bodo – tako na policiji – znani v prihodnjih dneh.

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