Sumljiva smrt 76-letnika: preiskovalni sodnik odredil obdukcijo

Na policijsko postajo v Laškem je v soboto dopoldne prišla ženska in prijavila, da pogreša 76-letnega nekdanjega partnerja. Na naslov, kjer je živel sam, sta odšla policista in moškega našla mrtvega.

Okoliščine kažejo, da bi lahko umrl nasilne smrti. Kje točno so našli moškega, še ni znano, je pa celotno območje domačije še vedno ograjeno s policijskim trakom.

Tudi policija je še vedno na kraju, v teku je intenzivna kriminalistična preiskava. Medtem je informacija o sumljivi smrti njihovega sokrajana pretresla tudi Laščane.

Preiskovalni sodnik je za pokojnega odredil sodno obdukcijo, rezultati, kot tudi najverjetneje okoliščine smrti, pa bodo – tako na policiji – znani v prihodnjih dneh.