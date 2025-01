Sumljiva smrt dojenčka v okolici Metlike

Prijavo o neodzivnem nekajmesečnem otroku so policisti prejeli v sredo, malo pred poldnevom. Zdravnica in reševalci so na kraju nudili prvo pomoč in začeli s temeljnimi postopki oživljanja. Otroka so hitro odpeljali v novomeško bolnišnico.

Kljub izredni požrtvovalnosti medicinske ekipe so v novomeški bolnišnici po skupaj dveh urah neprekinjenega oživljanja lahko le ugotovili, da mu ni več pomoči, so sporočili z novomeške policijske uprave.

Zaradi ugotavljanja dejstev in okoliščin dogodka ter suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, so se v delo vključili novomeški kriminalisti. O dogodku so obvestili dežurno preiskovalno sodnico in okrožnega državnega tožilca, sodnica pa je odredila sodno obdukcijo. Preiskava je v teku.