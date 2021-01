Sumljiva smrt v Mariboru: ni šlo za kaznivo dejanje

"V Raićevi ulici v Mariboru je polno policije. V bloku je sumljive smrti umrl eden od stanovalcev,"je včeraj poročal Večer. Iz PU Maribor so danes pojasnili, da so v četrtek v popoldanskih urah mariborski policisti in kriminalisti obravnavali sumljivo smrt 50-letnega moškega v Mariboru. Na kraju dogodka sta bila tudi dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je ogled prepustil policiji, in dežurna državna tožilka.