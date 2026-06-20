Sunek vetra ji je zaprl glavno padalo, z rezervnim pristala na drevesu

Ob 13.43 je na Mrzlem vrhu v občini Tolmin jadralna padalka zasilno pristala in nepoškodovana obtičala na drevesu, poroča Uprava za zaščito in reševanje. Jadralni padalki je namreč sunek vetra zaprl glavno padalo, zato se je reševala z odpiranjem dveh rezervnih padal, so zapisali pri GRS Tolmin, ki so ponesrečenko s pomočjo vrvne tehnike rešili in jo prepeljali v dolino.

"Še pred vrnitvijo v bazo se je na Kobariškem stolu poškodoval jadralni padalec, ki se mu je ponesrečil vzlet. Tu je bila od reševalcev hitrejša dežurna ekipa GRS na Brniku, ki jo je na kraj nesreče pripeljala posadka helikopterja Letalske policijske enote. Po imobilizaciji poškodovanega so ga vkrcali v helikopter," so sporočili tolminski gorski reševalci. Jadralnega padalca so po zasilnem pristanku prepeljali v jeseniško bolnišnico.

Manj kot uro kasneje, ob 19.40, pa se je na vzletišču Kobala v občini Tolmin pri vzletu poškodoval še tretji jadralni padalec. Reševalci GRS Tolmin so poškodovanca na kraju imobilizirali ter ga prenesli do vzletišča, kjer so ga prevzeli reševalci NMP Tolmin in ga prepeljali v šempetrsko bolnišnico, poroča Uprava za zaščito in reševanje. "Za kratek čas se je ustavila tudi posadka helikopterja LPE, da je zdravnik pregledal in oskrbel poškodovanega. Žal je slednji pot v bolnišnico nadaljeval z reševalnim vozilom, saj v helikopterju prostora za dva ponesrečena na nosilih na žalost ni," so še zapisali tolminski gorski reševalci, ki ob tem opozarjajo, da kljub lepemu vremenu obstaja možnost popoldanskih neviht, zato svetujejo, da aktivnosti izvedete dovolj zgodaj.