Župan: Ne vem, kako bi vrnil življenje. Sem v tem joku in nesreči z družino

Konec prejšnjega tedna se je končal z nepredstavljivo tragedijo. V Ljubljani se je namreč zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrlo 17-letno dekle. Na križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice je okoli 14. ure voznik mestnega avtobusa med zavijanjem desno spregledal peško, ki je pri zeleni luči pravilno prečkala prehod za pešce. Dekle je zaradi hudih poškodb umrlo na kraju nesreče. 48-letni voznik avtobusa je v šoku. Na kraj nesreče tudi danes prihajajo svojci, prijatelji, znanci in drugi občani, ki v spomin tragično preminuli puščajo cvetje in prižigajo sveče.

Že v petek sta ljubljanski župan Zoran Janković in direktor LPP Rok Vihar v skupni izjavi sporočila, da sta zaradi tragične nesreče pretresena, svojcem pa sta izrekla sožalje. Danes pa so podrobnosti dogodka naslovili tudi na novinarski konferenci Mestne občine Ljubljana, na kateri je poleg župana Jankovića in direktorja Viharja sodeloval tudi predsednik sindikata Gregor Cunder. Vsi trije so vidno pretreseni. Direktor LPP je družini, svojcem in bližnjim mladega dekleta znova izrekel iskreno in globoko sožalje. "Gre za tragedijo, ki nas je v LPP globoko pretresla. Ob takšnem dogodku se povsem razumljivo postavlja vprašanje, kaj se je zgodilo in ali bi to lahko preprečili. Ta vprašanja si zastavljamo vsi zaposleni pri LPP," je dejal Vihar. Poudaril je, da sodelujejo s Policijo, ki nesrečo še vedno preiskuje. Ker preiskava še ni zaključena, vzrokov za nesrečo še ne morejo komentirati. Ob tem je naslovil tudi nekatere špekulacije, ki se pojavljajo v javnosti glede preobremenjenosti avtobusa in voznikov LPP. Poudaril je, da vozilo v času nesreče ni bilo preobremenjeno. "Na avtobusu je bilo 71 potnikov od skupne kapacitete 150 potnikov," je dejal Vihar. Zanikal je tudi nekatere očitke, da se je vozniku mudilo. "Avtobus ni odstopal od voznega reda, kar pomeni, da voznik ni dohiteval voznega reda," je dejal in dodal, da podatki avtobusa kažejo, da je v času nesreče vozil s hitrostjo 23 kilometrov na uro, kar je manj od omejitve, ki velja za to območje. Pojasnil je še, da je voznik linije 20 delo opravljal skladno z delovno-pravno zakonodajo. Kot je pojasnil Vihar, je voznik pred vožnjo imel 10-minutni postanek in pred tem tudi pet ali šest postankov.

Voznik od nesreče ni v službi. "Takoj po dogodku mu je bila ponujena psihološka pomoč," je pojasnil Vihar in dodal, da bo psihološke pomoči deležna tudi njegova družina. "Tudi soproga voznika je zaposlena na LPP, tako da je to res tragedija za celo družino," je še dodal. Kot pravi, bodo posledice tega dogodka trajno zaznamovale vse udeležence.

'Ne znam si predstavljat, kako je, ko izgubiš otroka'