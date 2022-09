Pogrešana je 14-letna Lara Šurc iz Bohinja, ki so jo nazadnje videli v petek okoli 15. ure v Bohinjski Bistrici. Visoka je okoli 170 centimetrov, ima suho postavo in črne lase, ki so spredaj vijolični.

icon-expand Pogrešana Lara Šurc FOTO: PU Kranj Policija prosi za informacije o pogrešani najstnici na interventno številko 113 ali anonimni telefon Policije 080 1200.