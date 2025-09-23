Novomeške poliicste so danes obvestili, da svojci pogrešajo 14-letno Hajdi Mlakar iz Brezja pri Novem mestu. Nazadnje so jo videli zjutraj, ko je v Osnovno šolo pripeljala mlajšega brata, sama se pouka ni udeležila, temveč odšla nezano kam.

14-letnica je vitke postave, visoka okoli 150 centimetrov in ima daljše lase. Najverjetneje je oblečena v jeans hlače modre barve in v jopico.

Policisti vse od obvestila o izginotju izvajajo številne aktivnosti za izsleditev pogrešane, vendar jo do tega trenutka še niso našli. Vse, ki bi jo videli ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosijom da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.