Svojci pogrešajo 15-letnega Sergeja iz Brestanice

Policisti PP Krško so takoj pričeli izvajati aktivnosti za njegovo izsleditev, vendar ga do tega trenutka še niso našli. "Prosimo vse, ki bi pogrešanega opazili ali kar koli vedeli o njegovem izginotju, da to takoj sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon 080-1200," so še sporočili s PU Novo mesto.