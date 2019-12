Svojci pogrešajo 15-letno Suvado

Suvada je visoka okoli 160 cm, temnih oči in do ramen dolgih temnih las. Nazadnje je bila oblečena v belo bundo in modre kavbojke, obute je imela bele športne čevlje. Nazadnje je bila videna na območju Ribnice.

Policisti naprošajo vse ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ribnica na (01) 837 21 10, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.