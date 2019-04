Policisti Policijske postaje Ljubljana Center so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 17-letno Ardito Gashi iz Idrije. Nazadnje so jo videli v ponedeljek okoli 17. ure na območju Bežigrada. Ardita je visoka 178 cm, normalne postave in ima dolge črne lase. Oblečena naj bi bila v belo jakno z rdečimi rožami in temno zelene hlače ter obuta v temne čevlje.

Pri sebi ima šolski nahrbtnik temno zelene barve. Vse, ki bi imeli kakršnokoli informacijo o pogrešani osebi, policija naproša, da to sporočijo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200 oz. na najbližjo policijsko postajo.