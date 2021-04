Svojci pogrešajo 20-letnega Vida Sekolovnika iz Vuzenice, ki so ga nazadnje videli v sredo zjutraj, ko je odšel od doma. Vid je visok okoli 170 centimetrov, vitke postave in ima na paž pristrižene rjave lase, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.

Policija prosi vse, ki so ga opazili, da to sporočijo na telefonsko številko policijske postaje Radlje ob Dravi 02 887 06 00, na telefonsko številko 113 oz. na anonimno številko Policije 080 12 00.