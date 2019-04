Svojci pogrešajo 21-letnega Gašperja Kuralta

Svojci so kranjske policiste obvestili, da pogrešajo 21-letnega Gašperja Kuralta. Nazadnje so ga videli v ponedeljek zjutraj, oblečen pa je bil v sive športne hlače in siv športni pulover. Visok je okoli 175 centimetrov in ima svetle krajše lase.

Pri sebi ima lahko manjšo rdečo torbo in dve jopici modre in rdeče barve. Če ste pogrešano osebo videli, to sporočite na interventno številko 113 ali pa pokličite na anonimni telefon policije 080 1200.