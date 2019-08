Svojci pogrešajo 23-letnega Aljaža Zajca iz Stojanskega Vrha. Nazadnje so ga videli v Brežicah. Visok je 183 centimetrov, ima kratko pristrižene temne lase, oblečen pa naj bi bil v kratke hlače in majico s kratkimi rokavi. Obut je bil v črne športne copate, pri sebi pa ima najverjetneje dva nahrbtnika, črne in sive barve.

Pogrešani Aljaž Zajc FOTO: PU Novo mesto Svojci od srede, 14. avgusta, pogrešajo 23-letnega Aljaža Zajca iz Stojanskega Vrha. Nazadnje so ga videli v jutranjih urah v Brežicah. Visok je 183 centimetrov, ima kratko pristrižene temne lase, oblečen pa naj bi bil v kratke hlače črne barve z belimi lisami in majico s kratkimi rokavi. Obut je bil v črne športne copate, pri sebi pa ima najverjetneje dva nahrbtnika, črne in sive barve. Po nekaterih informacijah bi se Aljaž lahko nahajal na območju Posavja. Policisti so takoj pričeli z aktivnostmi za izsleditev pogrešanega, poteka tudi iskalna akcija, vendar ga do tega trenutka še niso našli. "Prosimo vse, ki bi pogrešanega videli ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da to takoj sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200," še pozivajo policisti.