Policisti Policijske postaje Ljubljana Bežigrad so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 29 letnega Mateja Jakšo iz Ljubljane.



Nazadnje so ga videli v soboto, 28. decembra, na območju Bežigrada. Visok je 185 centimetrov, normalne postave, ima modre oči, črne kratke lase in neobrito, nekaj dni staro brado. Oblečen je bil v siv pulover s kapuco, sive hlače in sivorjavo bundo, na kateri je narisan motiv pajka. Na glavi je nosil črno kapo, obut je bil v črne športne čevlje z belim podplatom, sporočajo s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Policisti naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad, ali pa pokličejo na telefonsko številko 01 / 589 60 00, na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.