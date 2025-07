Svojci pogrešajo 31-letnega Marka Blažka s Ptuja

Ptujski policisti so bili obveščeni o pogrešanem 31-letnem Marku Blažku. Visok je okoli 185 centimetrov, suhe postave, ima rjave kodraste lase ter krajšo brado in brke. Nazadnje so ga videli na območju mesta Ptuj, oblečen je bil v temno polo majico, sive kratke hlače in obut v črne športne copate z belim robom.