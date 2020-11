Svojci pogrešajo 39-letno Mojco Cajnko iz Ljubljane

Svojci od 17. novembra pogrešajo 39-letno Mojco Cajnko iz Ljubljane. Visoka je okoli 160 centimetrov, je suhe postave in ima svetle lase, ki segajo čez ramena. Oblečena je bila v zeleno enodelno obleko z dolgimi rokavi, ki sega do gležnjev. Nosila je črne čevlje, uporablja pa očala s črnim okvirjem. Vsi, ki bi imeli kakršne koli informacije, to sporočite na najbližjo policijsko postajo ali interventno številko 113 oziroma anonimni telefon 080 1200.

