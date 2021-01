Svojci pogrešajo 42-letnega Mateja Pečarja iz Ljubljane

Policisti Policijske postaje (PP) Ljubljana Moste so bili včeraj obveščeni, da svojci od 18. januarja pogrešajo 42-letnega Mateja Pečarja iz Ljubljane.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana, je pogrešani visok od 180 do 185 centimetrov, ima rjave redkejše lase, svetle oči, brado in brke. Kako je bil nazadnje oblečen, ni znano. Od doma je odšel z vozilom znamke Chevrolet Kalos, svetlo modre barve, registrske številke LJ V4-57X.

Ker pogrešanega z do sedaj izvedenimi ukrepi niso našli, policisti za informacije naprošajo javnost. Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali PP Ljubljana Moste na telefonsko številko (01) 586 76 00, ali pa pokličejo na interventno številko 113 oziroma na anonimni telefon 080 1200.