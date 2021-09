Svojci pogrešajo 44-letnega Igorja Žužka iz Kranja

Pogrešani 44-letnik je od doma odšel včeraj okoli 12.30 in se do danes ni vrnil. Visok je okoli 185 cm, ima normalno postavo in kratke temne lase. Oblečen naj bi bil v sivo jopico in modre jeans hlače. Nosi obutev sivo-zelene barve. Iskalne aktivnosti na območju Kranja potekajo že od včeraj, sporočajo s PU Kranj. Če ima kdo informacije o njegovem izginotju ali ga je videl, Policija prosi, da to sporoči na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.