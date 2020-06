Svojci pogrešajo 51-letnega Ivana

Policija je bila včeraj obveščena, da svojci pogrešajo 51-letnegaIvana Gričarja iz Gorenjega Kronovega. Visok je okoli 170 cm, srednje postave, sivih las, ima brke in krajšo brado. Ob odhodu od doma je bil po vsej verjetnosti oblečen v sive hlače in modro majico s kratkimi rokavi.



Policisti PP Novo mesto so takoj po prejetem obvestilu pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev pogrešane osebe. Iskalno akcijo nadaljujejo tudi danes, pri iskanju sodelujejo vodniki reševalnih psov.



Prosimo vse, ki bi pogrešanega opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da nam to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.