Svojci pogrešajo 52-letnega Borisa Kunila

Pogrešani Boris Kunilo. FOTO: PU Ljubljana Policiste Policijske postaje Ljubljana Vič so svojci obvestili, da pogrešajo 52-letnega Borisa Kunila iz Iga. Včeraj dopoldne se je odpeljal od doma z osebnim vozilom Toyota RAV bele barve, registrskih številk LJ33-FIE. Avtomobil so danes opazili v Radovni pri Bledu, parkirano pa je ob jezeru Kreda. Pogrešani je bil oblečen v pulover beige barve. temno rjave hlače in belo jakno. Obute je imel temno modre čevlje. Vse, ki bi imeli informacije o pogrešani osebi, policija naproša, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200. Lahko se oglasite tudi na bližnji policijski postaji.