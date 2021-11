Svojci pogrešajo 57-letno Marijo

Krške policiste so obvestili, da svojci od četrtka popoldan pogrešajo 57-letno Marijo Bračun Juričko iz Spodnjih Dul. Pogrešano so nazadnje opazili v zdravstveni ustanovi na Kolodvorski ulici v Krškem, od koder naj bi ob 16. uri odšla neznano kam.

Kot so sporočili s PU Novo mesto, je pogrešana visoka okoli 165 cm in je drobne postave. Ima sive lase, ki ji segajo do ramen. Oblečena je bila v črno bundo s kapuco in modre hlače ter obuta v športne čevlje.

Policisti prosijo vse, ki bi pogrešano opazili, da jih o tem obvestijo na telefonsko številko PP Krško, 07 492 94 00, na številko 113 ali na anonimno številko Policije, 080 1200.