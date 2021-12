Svojci pogrešajo 64-letnega Zdravka Jagodica iz Ljubljane

"Zdravko je visok okoli 175 cm, je močnejše postave in sivobelih las, ima srednje dolgo belo brado in sivorjave oči, oblečen naj bi bil v temnomodro bundo, kavbojke rjave barve, temnomodro pleteno kapo in temnomodre rokavice, obut pa je v visoke črne zimske čevlje," je povedal predstavnik ljubljanske policije Tomaž Tomaževic. Kot je dodal, oseba zaradi bolezenskega stanja težko hodi, nazadnje pa je bila videna prejšnji petek na območju Vodic.

Ker oseba z ukrepi, izvedenimi do sedaj, ni bila najdena, Policija javnost naproša za informacije: "Vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, prosimo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali na Policijsko postajo Medvode na telefonsko številko 01 361 94 40, lahko pa pokličejo tudi na interventno številko 113 oziroma na anonimno številko 080 1200."