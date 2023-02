Policisti Policijske postaje Hrastnik so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 67-letnega Iztoka Cvetkoviča iz Hrastnika. Visok je okoli 180 cm, suhe postave, kratkih rjavih las, ima brke. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v modre kavbojke in zeleno bundo z rdečo črto, obut pa je v športne copate.

Pogrešani Iztok Cvetkovič FOTO: PU Ljubljana Nazadnje so ga videli v nedeljo dopoldne na območju Hrastnika. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bil najden, javnost naprošajo za informacije. "Vsi, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, lahko podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Hrastnik na (03) 568 34 60, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200," so sporočili iz Policije.