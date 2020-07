Svojci pogrešajo 69-letnega Milana Jakšiča

Pomurske policiste so svojci obvestili, da pogrešajo 69-letnega Milana Jakšiča iz Gornje Bistrice. Nazadnje so ga videli 29. julija v popoldanskem času, ko se je z osebnim vozilom odpeljal od doma. Avtomobil so v večernih urah našli pri Tinekovem brodu ob reki Muri.

Pogrešani je visok 165 cm, je močnejše postave, nazadnje pa je bil oblečen v temno rjave kratke hlače in bordo rdečo majico s kratkimi rokavi.

Policisti skupaj z gasilci in občani izvajajo aktivnosti za iskanje pogrešanega. Vse, ki so ga morda opazili, policija prosi, da to sporočijo na telefonsko številko 113, na najbližjo policijsko postajo ali pa na anonimni telefon policije 080 12 00.