Policisti Policijske postaje Ljubljana Center so bili včeraj obveščeni, da svojci pogrešajo 69-letno Dušanko Đukić iz Ljubljane. Visoka je okoli 170 cm, suhe postave, sivih las, spletenih v kito. Ko so jo nazadnje videli, je bila oblečena v črno trenirko in temno siv pulover, obute pa je imela sive superge z zelenim vzorcem. Gre za osebo, potrebno pomoči.

icon-expand Dušanka Đukić FOTO: PU Ljubljana Ker je z do sedaj izvedenimi ukrepi policisti še niso našli, za pomoč prosijo javnost. "Naprošamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Center na (01) 475 06 00, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200," so sporočili.