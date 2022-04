Svojci pogrešajo Damjana Horvata

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Tri prijateljice so se dogovorile, da bodo svojim dragim pripravile presenečenje. Oblekle so se v črne sado-mazo oprijete usnjene jakne, črne tangice, štikle, črne preveze čez oči in vse, kar pač paše zraven. Pa da vidijo, kaj bo.

Prva je imela ljubimca, druga zaročenca, tretja pa je bila že kar nekaj let poročena. Čez nekaj dni se srečajo in ... Tista z ljubimcem: "Ej stara, ko me je zagledal, je čisto znorel, je rekel, da sem ženska njegovega življenja in potem sva seksala ceeellooo noč, pa še dopoldne ..." Zaročenka: "Ja itak, ko me je zagledal, me je pograbil, pa sva seksala kot mlada zajčka." In tista poročena: "Ko je prišel iz službe, me je najprej vprašujoče pogledal, potem pa dejal: ''Hej, Zorro, kaj bo pa za večerjo??''