Svojci pogrešajo Katarino in Kajo Ostrš ter Ireneja Laha

Pogrešani so 20-letna Kaja Ostrš, 16-letna Katarina Ostrš in 18-letni Irenej Lah. Vsi trije so bili nazadnje videni v družbi osebe, ki vozi avtomobil alfa romeo črne barve s kranjskimi registrskimi tablicami.

Svojci pogrešajo 20-letno Kajo Ostrž in 16-letno Katarino Ostrž, ki stanujeta na Engelsovi ulici 44 v Mariboru. Pogrešan je tudi 18-letni Irenej Lah, ki stanuje na Ptujski ulici 11/b v Račah. Pogrešana Kaja Ostrš FOTO: PU Maribor Vsi trije so bili nazadnje skupaj videni v soboto, 30. novembra, v jutranjih urah na Strossmayerjevi ulici v Mariboru. Pogrešane osebe so bile v družbi osebe, ki vozi osebni avtomobil alfa romeo, starejši model črne barve in s kranjskimi registrskimi tablicami, sporočajo s PU Maribor. Pogrešana Katarina Ostrš. FOTO: PU Maribor Policija poziva vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanih osebah, naj to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200. Pogrešani Lah Irenej FOTO: PU Maribor