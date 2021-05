Svojci pogrešajo Maksa iz Mozirja

Svojci so sporočili, da od srede, 19. maja, pogrešajo 59-letnega Maksa Lesjaka iz Mozirja. Kot so sporočili na PU Celje, je pogrešani visok okoli 180 cm, vitke postave in ima sive kratko postrižene lase. Pogosto hodi po pešpoti ob Savinji v Mozirju, do jeza in po stezi proti Gajem.

Če ste ga včeraj na tej relaciji videli ali pa ste ga opazili kjer koli drugje, policisti prosijo, da jim to sporočite na telefonsko številko PP Mozirje (03) 839 18 80 ali na številko 113.