Policisti Policijske postaje Ljubljana Moste so bili obveščeni, da svojci pogrešajo mladoletno Lejlo Jusić iz Ljubljane.

Lejla je visoka okoli 160 cm, suhe postave, ima rjave oči. Oblečena je v črne široke hlače, preko glave ima črno ruto .

Nazadnje so jo videli v torek, 30. septembra, zjutraj, ko naj bi odšla v šolo, kjer pa je ni bilo. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, Policija prosi javnost za informacije.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Moste na (01) 586 76 00, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.