Svojci še vedno pogrešajo 43-letno Simono Meglič iz Levanjcev

Mariborski policisti so nam sporočili, da še vedno iščejo pogrešanoSimono Meglič. Svojci so njeno izginotje prijavili že 10. decembra, a do zdaj še ni bila izsledena."Znova pozivamo vse, ki so morebiti pogrešano osebo videli, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko policije 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 1200," sporočajo s Policijske uprave Maribor.

Opis pogrešane osebe: Simona Meglič je stara 43 let, visoka je 165 centimetrov, težka je približno 55 kilogramov, srednje postave, dolgih črnih las, rjavih oči. Od doma je odšla oblečena v dolgo rdečo bundo, črne hlače in obuta v bele športne copate.