Takoj po vzletu pristala na drevesu: zaprl se ji je del padala

Kot so sporočili iz Policijske uprave Kranj, so škofjeloški policisti včeraj malo po 16. uri prejeli obvestilo o nesreči jadralne padalke. 43-letnici se je namreč takoj po vzletu z vzletišča na Dražgoški gori zaprl del padala in je pristala v krošnji drevesa.

Na kraju so posredovali gorski reševalci Gorske reševalne službe Škofja Loka, ki so padalki pomagali. Padalka se k sreči ni telesno poškodovala.

Policisti so dogodek ustrezno dokumentirali, o nesreči pa so obvestili preiskovalca letalskih nesreč.