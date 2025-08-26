Svetli način
Takoj po vzletu pristala na drevesu: zaprl se ji je del padala

Škofja Loka, 26. 08. 2025 07.13 | Posodobljeno pred 52 minutami

Na Dražgoški gori se je jadralni padalki takoj po vzletu zaprl del padala in je pristala v krošnji drevesa. K sreči se pri tem ni poškodovala, rešili pa so jo gorski reševalci.

Jadralni padalec
Jadralni padalec FOTO: Bobo

Kot so sporočili iz Policijske uprave Kranj, so škofjeloški policisti včeraj malo po 16. uri prejeli obvestilo o nesreči jadralne padalke. 43-letnici se je namreč takoj po vzletu z vzletišča na Dražgoški gori zaprl del padala in je pristala v krošnji drevesa. 

Na kraju so posredovali gorski reševalci Gorske reševalne službe Škofja Loka, ki so padalki pomagali. Padalka se k sreči ni telesno poškodovala. 

Policisti so dogodek ustrezno dokumentirali, o nesreči pa so obvestili preiskovalca letalskih nesreč.

padec jadralna padalka
Janez Novak 13
26. 08. 2025 08.18
+1
"pristala v krošnji drevesa ... rešili pa so jo gorski reševalci." Pričakoval bi gozdarje.
