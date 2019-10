Tatici denarnic iz Bolgarije pristali v ljubljanskem priporu

Policisti PP Ljubljana Center so odvzeli prostost državljankama Bolgarije zaradi utemeljenih razlogov za sum, da sta v sostorilstvu izvedli tri kazniva dejanja velike tatvine. Policisti so ugotovili, da sta v eni od trgovin v središču Ljubljane ukradli tri denarnice in si s tem pridobili protipravno premoženjsko korist v skupnem znesku 966 EUR. S kazensko ovadbo sta bili privedeni v takojšnji postopek k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njiju odredil pripor. V preteklosti sta bili že večkrat obravnavani za premoženjska kazniva dejanja na območju drugih evropskih držav.

Prav tako so policisti istega dne odvzeli prostost mladoletnici zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je izvršila kaznivi dejanji tatvine. Ugotovili so, da je v dveh gostinskih lokalih v središču Ljubljane ukradla tri denarnice in si s tem pridobila protipravno premoženjsko korist v skupnem znesku 750 EUR. S kazensko ovadbo je bila privedena v takojšnji postopek k preiskovalnemu sodniku. Tudi ona je bila v preteklosti že večkrat obravnavana za kazniva dejanja.