Tatova v cerkvi napadla župnika, ki ju je zalotil

Nadzorna kamera Župnije Toplice, v objektivu pa dva moška, ki – kot je videti – iz cerkvenega nabiralnika skušata odtujiti prostovoljne prispevke vernikov.

Moška je pri dejanju zalotil župnik in ju opozoril, da bo poklical policijo. Takrat se je eden od moških razburil, župnika odrinil, nato pa sta oba osumljenca skozi ta vrata pobegnila

Na Policijski postaji Novo mesto so potrdili, da so bili okoli pol tretje ure popoldne obveščeni o poskusu tatvine in da primer preiskujejo, med drugim, da potekajo tudi vse aktivnosti za identifikacijo storilcev. Ob tem dodajajo, da podobnih primerov tatvin na njihovem območju niso obravnavali. Ne spomnijo se jih niti domačini.

Župnik, ki v dogodku ni bil poškodovan, pa krajane na družbenih omrežjih pod objavo posnetka poziva k previdnosti.