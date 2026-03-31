Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Tatova v cerkvi napadla župnika, ki ju je zalotil

Dolenjske Toplice, 31. 03. 2026 19.59 pred 26 minutami 1 min branja 4

Avtor:
Danica Jovanović
Cerkev Dolenjske Toplice

Nenavaden incident je minulo nedeljo pretresel Dolenjske Toplice. Dva neznanca sta vstopila v cerkev in iz nabiralnika skušala ukrasti prostovoljne prispevke vernikov. Potem sta napadla še župnika, ki je storilca pri dejanju zalotil. Ali ju je policija že našla?

Nadzorna kamera Župnije Toplice, v objektivu pa dva moška, ki – kot je videti – iz cerkvenega nabiralnika skušata odtujiti prostovoljne prispevke vernikov.

Moška je pri dejanju zalotil župnik in ju opozoril, da bo poklical policijo. Takrat se je eden od moških razburil, župnika odrinil, nato pa sta oba osumljenca skozi ta vrata pobegnila

Na Policijski postaji Novo mesto so potrdili, da so bili okoli pol tretje ure popoldne obveščeni o poskusu tatvine in da primer preiskujejo, med drugim, da potekajo tudi vse aktivnosti za identifikacijo storilcev. Ob tem dodajajo, da podobnih primerov tatvin na njihovem območju niso obravnavali. Ne spomnijo se jih niti domačini.

Župnik, ki v dogodku ni bil poškodovan, pa krajane na družbenih omrežjih pod objavo posnetka poziva k previdnosti.

župnik dolenjske toplice napad

Europol posodobil seznam najbolj iskanih, na njem še en Slovenec

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JAZsemTI
31. 03. 2026 20.25
Šutarjev zakon za Janeze in Mojce😏
Odgovori
0 0
Hugh_Mungus
31. 03. 2026 20.24
Z ustavo nedotakljivi?
Odgovori
0 0
nemski_ovcar
31. 03. 2026 20.22
Dolenjska??? Le kdo bi bil??😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫
Odgovori
0 0
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615