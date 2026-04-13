Črna kronika

Tatovi goriva: skupaj ukradli 360 litrov nafte

Celje, 13. 04. 2026 13.40 pred 21 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.K.
Policija

Na območju Celja so tatovi iz dveh delovnih strojev ukradli 250 litrov goriva in orodje. Podobno dejanje so zabeležili tudi v Zidanem Mostu. Na Jesenicah so neznanci iz parkiranega delovnega stroja odtujili še 50 litrov nafte, policisti zbirajo obvestila.

V Celju so policisti obravnavali tatvino goriva. Neznanec je okoli 250 litrov nafte ukradel iz dveh delovnih strojev, parkiranih na delovišču v bližini mestnega pokopališča. Z enega od strojev je ukradel še napravo za hitro menjavo zajemalne žlice, ki je vredna okoli 6.000 evrov. Tatvino goriva so obravnavali tudi v Zidanem Mostu, kjer je neznani storilec iz rezervoarja delovnega stroja ukradel okoli 60 litrov nafte, so sporočili s PU Celje. 

Gorivo
FOTO: Bobo

Jeseniški policisti pa so v petek zjutraj na območju Jesenic obravnavali tatvino goriva iz parkiranega delovnega stroja. Storilec je dejanje izvršil v zadnjih dneh ter si prilastil okoli 50 litrov nafte. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Kranj. 

nafta kraja gorivo tatvina goriva delovni stroji Celje Jesenice policija

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
čevapgpt
13. 04. 2026 14.07
to je kar šef ven spraznil pa šel na morje.
Odgovori
0 0
Svarog
13. 04. 2026 13.47
Samo čakam da mi začnejo elektriko krast iz mojega EV.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
56-letna žena Jeffa Bezosa si želi osmega otroka
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Luka Dončić po dolgih mesecih znova objel hčerki
Kraljeva družina žaluje, umrl je oče kraljice Mary
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
V mini topu pokazala izklesano postavo
Kako prepoznati, da vam primanjkuje vlaknin – in kako jih hitro povečati
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
12 slovenskih izdelkov, o katerih se največ govori
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Najboljša zelenjava za dvignjene gredice: kako doseči bujen pridelek
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Nepričakovan prihod dveh hčerk spremenil potek prenove
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kmetija
Verstappen: Anatomija prvaka
