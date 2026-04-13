Tatovi goriva: skupaj ukradli 360 litrov nafte

V Celju so policisti obravnavali tatvino goriva. Neznanec je okoli 250 litrov nafte ukradel iz dveh delovnih strojev, parkiranih na delovišču v bližini mestnega pokopališča. Z enega od strojev je ukradel še napravo za hitro menjavo zajemalne žlice, ki je vredna okoli 6.000 evrov. Tatvino goriva so obravnavali tudi v Zidanem Mostu, kjer je neznani storilec iz rezervoarja delovnega stroja ukradel okoli 60 litrov nafte, so sporočili s PU Celje.
Jeseniški policisti pa so v petek zjutraj na območju Jesenic obravnavali tatvino goriva iz parkiranega delovnega stroja. Storilec je dejanje izvršil v zadnjih dneh ter si prilastil okoli 50 litrov nafte. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Kranj.
