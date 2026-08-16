Val tatvin na Obali: iz hotelske sobe ukradli nahrbtnike, s plaže torbe in denarnice

Policisti so bili v soboto ob 16.01 obveščeni o tatvini denarnic iz potovalne torbe na plaži v Portorožu. Neznani storilec je iz ženske torbice, ki je bila odložena na ležalniku in pokrita z brisačo ter oblačili, odtujil denarnice dveh oškodovancev z vsebino. Skupna škoda znaša 600 evrov. Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje tatvine in nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Policisti so bili ob 16.19 obveščeni o tatvini na plaži v Portorožu. Ugotovljeno je bilo, da je 76-letna ženska med kopanjem na plaži odložila torbo, ki jo je pokrila z brisačo. V torbi je imela dva mobilna telefona, sončna očala, korekcijska očala in obleko. Ko se je vrnila, je ugotovila, da je torba odtujena. Oškodovana je za približno 600 evrov.

Policisti so bili ob 17.43 obveščeni o tatvini na plaži v Izoli. Ugotovljeno je bilo, da je 56-letna državljanka Slovaške na plaži odložila nahrbtnik in odšla plavat. Ko se je po približno 15 minutah vrnila, nahrbtnika ni bilo več. V njem je imela denarnico s 300 evri gotovine, mobilni telefon, bančno in zdravstveno kartico ter ključe apartmaja. Skupna materialna škoda znaša približno 500 evrov.

Policisti so bili ob 20.15 obveščeni o vlomu v hotelsko sobo v Izoli. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec vstopil v sobo hotela San Simon ter odtujil dva nahrbtnika z vsebino in dva potna lista. Nastala materialna škoda znaša približno 2000 evrov. Sledijo kazenske ovadbe in nadaljnje zbiranje obvestil.