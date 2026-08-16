Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Val tatvin na Obali: iz hotelske sobe ukradli nahrbtnike, s plaže torbe in denarnice

Izola, 16. 08. 2026 13.28 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
A.K.
Stvari na plaži

Policija preiskuje več kaznivih dejanj tatvin in vlomov na Obali. Storilci so med vikendom na plažah v Portorožu in Izoli ter v izolskem hotelu odtujili osebne predmete, denar in potne liste. Skupna škoda je presegla 3500 evrov.

Policisti so bili v soboto ob 16.01 obveščeni o tatvini denarnic iz potovalne torbe na plaži v Portorožu. Neznani storilec je iz ženske torbice, ki je bila odložena na ležalniku in pokrita z brisačo ter oblačili, odtujil denarnice dveh oškodovancev z vsebino. Skupna škoda znaša 600 evrov. Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje tatvine in nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Stvari na plaži
Stvari na plaži
FOTO: Shutterstock

Policisti so bili ob 16.19 obveščeni o tatvini na plaži v Portorožu. Ugotovljeno je bilo, da je 76-letna ženska med kopanjem na plaži odložila torbo, ki jo je pokrila z brisačo. V torbi je imela dva mobilna telefona, sončna očala, korekcijska očala in obleko. Ko se je vrnila, je ugotovila, da je torba odtujena. Oškodovana je za približno 600 evrov. 

Policisti so bili ob 17.43 obveščeni o tatvini na plaži v Izoli. Ugotovljeno je bilo, da je 56-letna državljanka Slovaške na plaži odložila nahrbtnik in odšla plavat. Ko se je po približno 15 minutah vrnila, nahrbtnika ni bilo več. V njem je imela denarnico s 300 evri gotovine, mobilni telefon, bančno in zdravstveno kartico ter ključe apartmaja. Skupna materialna škoda znaša približno 500 evrov. 

Policisti so bili ob 20.15 obveščeni o vlomu v hotelsko sobo v Izoli. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec vstopil v sobo hotela San Simon ter odtujil dva nahrbtnika z vsebino in dva potna lista. Nastala materialna škoda znaša približno 2000 evrov. Sledijo kazenske ovadbe in nadaljnje zbiranje obvestil.

kraje tatvine obala Portorož Izola policija črna kronika

Kam je odšla 28-letna Daria iz Maribora?

24ur.com Ob sprehodu okoli jezera ostale brez denarnic in več sto evrov
24ur.com Računovodkinja kradla zagrebškemu muzeju: denar zapravljala za luksuz
24ur.com Tudi v Španiji težave s plažnimi rezervacijami: brisača lahko 'stane' 300 evrov
24ur.com Državo ogoljufali za več kot tri milijone: prijavili lažno škodo na strojih
24ur.com Kradla sta z grobov, nastalo je za najmanj 35.000 evrov škode
24ur.com Zgornje Posočje: turisti uživali, tatovi 'delali'
24ur.com Prijeli tri vlomilce: kradli iz gradbenega kontejnerja, lokala in žepov
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
juventina10
16. 08. 2026 15.06
kazenske ovadbe,proti komu?
Odgovori
+1
1 0
sevenup
16. 08. 2026 14.32
:0 Pa ne moreš denarja sabo nosit na obalo. Sploh pa ne tako vsoto. Če bi mela 5-10€ samo pol še niti ukradli nebi. Ali pač? Malo so si tudi sami krivi.
Odgovori
+1
4 3
don_ludvik
16. 08. 2026 14.26
Takega če dobiš batinanje do onemoglosti
Odgovori
+11
12 1
Pinokio
16. 08. 2026 15.06
Kaj nuca, potem te pa toži in imaš še več škode. Dokler bo pri nas (pa tudi drugod) kriminal obravnavan kot je, se ni za bati, da kriminalna dejanja ne bi naraščala.
Odgovori
0 0
proofreader
16. 08. 2026 14.12
Na nacionalki so imeli prispevek da je preveč nadzornih kamer.
Odgovori
+11
12 1
bibaleze
Portal
Hči Michaela Jacksona o odraščanju v slavni družini: televizijo so gledali na prav poseben način
Kako ugotoviti, ali ste v odvisniški zvezi?
Kako ugotoviti, ali ste v odvisniški zvezi?
Če bi imel najprej tri sinove, bi si že zdavnaj naredil vazektomijo
Če bi imel najprej tri sinove, bi si že zdavnaj naredil vazektomijo
Materinstvo: Iskreno o občutkih preobremenjenosti in krivde
Materinstvo: Iskreno o občutkih preobremenjenosti in krivde
zadovoljna
Portal
Mnogi Krk poznajo po plažah, le redki pa vedo za 150 kilometrov dolgo romarsko pot
Tedenski horoskop: Rake čaka globok pogovor, leve pa močna kemija
Tedenski horoskop: Rake čaka globok pogovor, leve pa močna kemija
7 vprašanj, ki razkrijejo, ali vaju povezuje ljubezen ali samo navada
7 vprašanj, ki razkrijejo, ali vaju povezuje ljubezen ali samo navada
Kavbojke na rdeči preprogi? Nosečniški stajling, o katerem govori ves splet
Kavbojke na rdeči preprogi? Nosečniški stajling, o katerem govori ves splet
vizita
Portal
Tehtnica ne pove vsega: pomembna je tudi in predvsem mišična masa
Zakaj se vedno več ljudi odloča za aktivne počitnice
Zakaj se vedno več ljudi odloča za aktivne počitnice
Zakladnica zdravja, ki ščiti srce in preprečuje raka? Spoznajte prednosti bazilike
Zakladnica zdravja, ki ščiti srce in preprečuje raka? Spoznajte prednosti bazilike
Zakaj ste po plavanju utrujeni? Razlog se ne skriva v aktivnosti
Zakaj ste po plavanju utrujeni? Razlog se ne skriva v aktivnosti
cekin
Portal
Brez diplome do odlične plače: To so dela prihodnosti, kjer diploma ni najpomembnejša
To naredijo vsako nedeljo in zato v ponedeljek niso pod stresom
To naredijo vsako nedeljo in zato v ponedeljek niso pod stresom
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
moskisvet
Portal
Ženske mu plačujejo več kot 1000 evrov za noč: razkril, kaj si želijo
V njunem domu naj bi jo prevaral s 14 ženskami: kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati?
V njunem domu naj bi jo prevaral s 14 ženskami: kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati?
Skrivnostni Blood Falls: Antarktična oaza starodavnih mikrobov
Skrivnostni Blood Falls: Antarktična oaza starodavnih mikrobov
Vaš telefon ve več, kot si mislite: ena nastavitev, ki jo je vredno preveriti še danes
Vaš telefon ve več, kot si mislite: ena nastavitev, ki jo je vredno preveriti še danes
dominvrt
Portal
Rožmarin in sivka bosta uspevala kot še nikoli: dodajte jima to iz kuhinje
Ne zavrzite jih prehitro: stvari, ki jih starši po odhodu otrok najbolj obžalujejo
Ne zavrzite jih prehitro: stvari, ki jih starši po odhodu otrok najbolj obžalujejo
Kako očistiti plastične stole? Ta preprost trik jim povrne sijaj
Kako očistiti plastične stole? Ta preprost trik jim povrne sijaj
Kako pogosto bi morali poleti prati rjuhe? Strokovnjaki razkrivajo pravi odgovor
Kako pogosto bi morali poleti prati rjuhe? Strokovnjaki razkrivajo pravi odgovor
okusno
Portal
Ali je dražji sladoled res boljši? Trije znaki, ki razkrijejo kakovost
Najboljše poletne jedi, ki jih lahko jeste kar iz hladilnika
Najboljše poletne jedi, ki jih lahko jeste kar iz hladilnika
En kozarček vam ne bo dovolj: osvežilna poletna sladica, ki jo bodo vsi hvalili
En kozarček vam ne bo dovolj: osvežilna poletna sladica, ki jo bodo vsi hvalili
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Cvetje v jeseni
Morilka z OnlyFansa
Morilka z OnlyFansa
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897