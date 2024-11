Tatovi niso prišli daleč, Policija se zahvaljuje očividcem

Brežiške policiste so v ponedeljek nekaj po 16. uri poklicali na pomoč iz prodajalne v Brežicah, kjer naj bi neznanec brez plačila iz trgovine odpeljal poln nakupovalni voziček izdelkov, nato pa pobegnil z osebnim avtomobilom. Avto so izsledili na območju Dvorc, vozil ga je 45-letni državljan Hrvaške, v vozilu pa je bil še sopotnik, prav tako iz Hrvaške.

Vozniku so zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili hitri test, ki je bil pozitiven na kokain. Odvzeli so mu prostost in ga pridržali, na pristojno tožilstvo bodo podali kazensko ovadbo. Ukradene predmete iz treh prodajaln so zasegli in jih vrnili osebju, je sporočila predstavnica novomeške policijske uprave Alenka Drenik Rangus.

Prav tako neuspešno za storilca se je končal vlom v skladiščne prostore ene izmed trgovin na območju ljubljanskih Most. Storilca, ki sta ukradla več plinskih jeklenk, jih naložila v vozilo in se odpeljala, so namreč opazili očividci in poklicali može postave.

Na kraj je bilo napotenih več patrulj, ki so vozilo ustavili in 28-letna osumljenca prijeli ter jima za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Prav tako zoper voznika vodijo postopek o prekršku, saj je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Ukradene plinske jeklenke so vrnili oškodovanemu podjetju, policija pa se ob tem zahvaljuje občanom, "saj sta njihova pozornost in takojšnje obveščanje privedla do prijetja osumljencev in uspešno preiskanega kaznivega dejanja velike tatvine", je o dogajanju sporočil predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic.