Tatovi okradli grobove v Šentjerneju, predmete našli pri podjetju v Brežicah

Policisti PP Šentjernej so v petek obravnavali vandalizem na pokopališčih v Šentjerneju, Gorenjem Gradišču in Otoku. Neznani storilci so na več grobovih omenjenih pokopališč kradli medeninaste kipce, vaze in lanterne za sveče. Več spomenikov je bilo poškodovanih.

Kot so sporočili s PU Novo mesto, je bilo oškodovancev več, točnega števila pa še nimajo, saj nekateri oškodovanci še niso podali prijave. Policija dela tudi v smeri, da se identificira vse oškodovance in se jih obvesti.

Opravili so tudi oglede na vseh omenjenih pokopališčih in fotografirali stanje ter poškodbe na spomenikih in grobovih.

Policija je med koncem tedna aktivno nadaljevala z intenzivnim zbiranjem obvestil. "Na podlagi le teh smo danes odkrili odtujene predmete pri podjetju, ki odkupuje barvne kovine v Brežicah, in te zapisniško zasegli in pridobili podatke o osebah, ki sta omenjene odtujene predmete pripeljali v odkup. Ko bo preiskava zaključena, bomo medije z vsemi podrobnostmi seznanili," so še zapisali na policijski upravi.