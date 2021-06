Tatovi ukradli pet tisoč evrov vredno harmoniko

V naselju Površje so storilci v nedeljo izkoristili triurno odsotnost domačih in iz hiše odnesli harmoniko, vredno nekaj manj kot pet tisoč evrov in še nekaj gotovine. Krški policisti so opravili ogled kraja in o primeru obvestili dežurno preiskovalno sodnico in državnega tožilca. Za storilci še poizvedujejo.

Trebanjski policisti so v nedeljo opravili ogled kraja vloma na Babni Gori. Neznanci so vlomili v večnamenski objekt in iz njega odnesli šotor ter plinski žar. Lastnikom so naredili za približno tisoč evrov škode.

V ponedeljek pa so policiste napotili v podjetje na Mirni. Trebanjski policisti so ugotovili, da so storilci ponoči vlomili v poslovni objekt. Neznanci so odnesli nekaj manj kot sto evrov gotovine, ki so jo našli, pri tem pa naredili za nekaj tisoč evrov škode na vratih in omarah, ki so jih odpirali na silo.