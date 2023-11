Tat vlomil v hišo, lastnika oškodoval za več kot 16.000 evrov

Mariborski policisti so bili o vlomu obveščeni včeraj okoli 14.30. Storilec je na silo vstopil v notranjost hiše in ukradel več kosov vrednejših predmetov (zlatnina in drug nakit).

Po ocenah Policije vrednost ukradenih predmetov in povzročena gmotna škoda znašata okoli 16.700 evrov.

Policisti so na kraju opravili ogled in pričeli z intenzivnim zbiranjem obvestil.