Tatovi žlebov na Goriškem spet v akciji: oškodovana še javni zavod in blok

Policisti so ugotovili, da je neznani storilec med 1. aprilom in sredinim popoldnevom pristopil do javnega zavoda in na silo odstranil dva bakrena žlebova (odtočni cevi premera 15 cm, skupne dolžine 8 metrov) in z njima odšel neznano kam.

S tem nezakonitim početjem je bila javnemu zavodu povzročena materialna škoda za okoli 300 evrov. Omenjeni primer kaznivega dejanja tatvine Policija še preiskuje, prav tako preiskujejo primer kraje žlebov s stanovanjskega bloka.