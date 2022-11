Tatovoma, ki sta kradla po trgovinah, grozi osem let zapora

Velenjski policisti so konec preteklega tedna k preiskovalni sodnici privedli 47-letnega moškega in 42-letno žensko, oba državljana Bosne in Hercegovine, ki sta osumljena storitve več velikih tatvin. Kot so pojasnili na PU Celje, sta osumljenca v zadnjih mesecih na območju celotne države kradla v trgovinah. Julija sta tako iz trgovine v Ljubljani ukradla več kopalk, vrednih nekaj manj kot 600 evrov. Avgusta sta v Velenju ukradla več različnih kozmetičnih izdelkov, vrednih dobrih 4000 evrov, s krajami pa sta avgusta nadaljevala še v Sežani, Novi Gorici in v Ljubljani.

V Sežani in Novi Gorici sta iz dveh trgovin ukradla za okoli 2800 evrov kozmetičnih izdelkov, iz trgovine v Ljubljani pa za dobrih 1500 evrov oblačil višjega cenovnega razreda. Konec septembra sta iz športne trgovine v Ljubljani ukradla še dve ženski jakni, vredni dobrih 600 evrov.

S PU Celje so sporočili, da sta osumljena kradla s pomočjo posebej prirejene vrečke, ki prepreči sprožitev alarma, oziroma sta na druge načine zamotila trgovce in iz trgovin odnašala stvari. S svojimi dejanji sta po do sedaj zbranih podatkih različne trgovine oškodovala za najmanj 9500 evrov.

"Preiskovalna sodnica je obema odredila pripor. Grozi jima do osem let zaporne kazni. Za oba smo predlagali tudi stransko sankcijo – izgon tujca iz države," so še pojasnili policisti.