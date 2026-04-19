Tatu parfuma prijeli, ko se je vrnil po pozabljen telefon

Včeraj okoli 11. ure je 27-letni državljan Hrvaške iz trgovine v Izoli ukradel parfum, nato pa odšel v bližnji lokal. Prodajalka iz trgovine, ki je to opazila, je odšla do njega in ga pozvala, naj parfum plača, a je iz lokala pobegnil.

Odpeljal se je z vozilom, ki ga je imel parkiranega v bližini, v lokalu pa je pozabil mobilni telefon. Po nekaj sto metrih vožnje je povzročil prometno nesrečo, v kateri je vozilo poškodoval do te mere, da je bilo nevozno. Nato se je vrnil v lokal po telefon, kjer pa so ga prijeli policisti.

Kršitelju so zaradi tatvine v trgovini izdali plačilni nalog. Poleg tega je dobil plačilni nalog zaradi več kršitev v cestnem prometu, kot so vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja, nepravilna stran vožnje, uživanje alkohola po prometni nesreči in vožnja pod vplivom mamil (hitri test je bil pozitiven na kokain), pa tudi zaradi odklonitve strokovnega pregleda, kršitve zakona o tujcih, saj ni imel osebnega dokumenta, in zakona o javnem redu in miru, ker ni upošteval ukaza policista, so še navedli na Policijski upravi Koper.